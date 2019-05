Caracas. Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó hofft nach dem gescheiterten Umsturzversuch auf einen baldigen Seitenwechsel des Militärs. Einige der Militärs, die ihm vergangene Woche ihre Unterstützung zusicherten, hätten den Aufstand gegen Präsident Nicolás Maduro dann nicht »zu Ende geführt«, sagte Guaidó am Montag gegenüber AFP. Das bedeute aber nicht, »dass sie es nicht bald machen werden«. AFP/nd

