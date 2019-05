Krefeld. Gegen den ehemaligen Arzt der Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile, Hartmut Hopp, wird in Deutschland nicht mehr ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Krefeld teilte am Dienstag mit, dass sie nach über siebeneinhalb Jahren die Ermittlungen einstelle. Man habe »einen hinreichenden Tatverdacht unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten begründen können«, sagte Oberstaatsanwalt Axel Stahl am Dienstag.

