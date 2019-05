Nancy Faeser soll neue SPD-Chefin in Hessen werden. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wochenlang war die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser als Nachfolgerin für die amtierende Bundesjustizministerin Katarina Barley im Gespräch, die in wenigen Wochen als Spitzenkandidatin ihrer Partei in das Europaparlament wechseln wird. Viele Weggefährten und Beobachter sahen in ihr auch eine Aspirantin auf den stellvertretenden Bundesvorsitz der Partei, nachdem der aus Hessen stammende bisherige Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel seinen vollständigen Rückzug von der politischen Bühne angekündigt hat.

Doch nun hat sich die 48-jährige Landtagsabgeordnete gegen die Verloc...