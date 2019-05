Demonstrierende in der Nacht von Montag auf Dienstag in Istanbul Foto: AFP/Yasin Akgul

Berlin. »Das ist erst der Anfang«, riefen zahlreiche Menschen in der Nacht von Montag auf Dienstag auf den Straßen Istanbuls. Sie hatten sich in mehreren Stadtteilen spontan zusammengefunden, um gegen die Entscheidung der Obersten Wahlbehörde zu protestieren. Diese hatte am Montagabend bekannt gegeben, dass die Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen vom 31. März annulliert würden, damit ist eine Neuwahl nötig. Auch Kochtöpfe kamen bei den stundenlangen Protesten zum Einsatz - so wie schon 2013, als sie zu Symbolen der damaligen Gezi-Bewegung gegen ...