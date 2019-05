Berlin. Bei der chirurgischen Kas-tration von Ferkeln soll es Bauern künftig gestattet sein, die Tiere selbst zu betäuben. Das Bundeskabinett in Berlin beschloss am Mittwoch in Berlin eine Verordnung des Landwirtschaftsministeriums, nach der die Verwendung des Narkosemittels Isofluran künftig auch durch die Landwirte oder andere »sachkundige Personen« erlaubt sein soll. Bislang ist dies Tierärzten vorbehalten. Die Verordnung zielt darauf ab, für Betriebe eine »praxisreife Alternative« zur betäubungslosen Kastration von Ferkeln zu schaffen. Hintergrund ist, dass Bundestag und Bundesrat Ende vergangenen Jahres eine zweijährige Fristverlängerung für die von Tierschützern heftig kritisierte betäubungslose Kastration gebilligt hatten. In Kraft treten soll die Verordnung, der Bundestag und Bundesrat noch zustimmen müssen, nun in der zweiten Jahreshälfte. AFP/nd