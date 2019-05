Tokio. Trotz Rekordverkäufen ist der Gewinn des japanischen Autokonzerns Toyota im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März um ein Viertel gefallen. Toyota machte Sonderfaktoren verantwortlich und zeigte sich zuversichtlich für das laufende Jahr. 2017/2018 hatte der Autobauer einen Rekordgewinn eingefahren. Der Nettogewinn 2018/2019 sank um 24,5 Prozent auf 1,88 Billionen Yen (14,7 Milliarden Euro). Manager Masayoshi Shirayanagi sagte am Mittwoch, der Niedergang am Aktienmarkt und die Verluste des Konzerns mit seinen Aktieninvestitionen seien verantwortlich. Im laufenden Jahr werde der Nettogewinn wieder kräftig um über 19 Prozent auf 2,25 Billionen Yen steigen. AFP/nd

