Erfurt. Menschen mit Behinderung soll der Übergang aus Behinderten-Werkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt erleichtert werden. Thüringen strebt dabei eine Übergangsquote von mindestens einem Prozent an, wie aus dem Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hervorgeht, den Sozialministerin Heike Werner (LINKE) am Mittwoch vorstellte. Übergeordnetes Ziel sei es, dass Kapazitäten in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen abgebaut werden. Das neue Konzept, das der Landtag im März verabschiedet hatte, umfasst 130 Maßnahmen in Bereichen wie Arbeit, Bildung, Gesundheit und Kommunikation. dpa/nd