Berlin. Der international anerkannte libysche Regierungschef Fajes al-Sarradsch hat angesichts der heftigen Angriffe der Truppen des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar auf Tripolis in Rom, Berlin und Paris um Rückhalt geworben. Sarradsch kam am Dienstagabend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) zusammen. Merkel forderte »die Rückkehr zu einem politischen Prozess unter dem Schirm der Vereinten Nationen« in Libyen. Zuvor traf Sarradsch den italienischen Regierungschef Giuseppe Conte in Rom. Am Mittwoch reiste Sarradsch weiter nach Paris. AFP/nd