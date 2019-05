London. Großbritannien wird auf jeden Fall an der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Selbst im Falle einer Einigung bei den laufenden Brexit-Verhandlungen, sei die Zeit »bedauerlicherweise« zu knapp, um die notwendigen Schriftstücke zu einem solchen Abkommen vor der Wahl am 23. Mai ratifizieren zu können, sagte Vizeregierungschef David Lidington am Dienstag im britischen Fernsehen. Premierministerin Theresa May »bedauert zutiefst, dass wir die EU nicht fristgemäß verlassen haben«, sagte ihr Sprecher dazu. AFP/nd