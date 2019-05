Dubai. Die zum Tode verurteilte und später freigesprochene Christin Asia Bibi hat nach Regierungsangaben Pakistan verlassen. Laut ihrem Anwalt ist sie in Kanada. Das pakistanische Außenministerium bestätigte am Mittwoch: »Asia Bibi hat das Land verlassen. Sie ist frei und reist nach ihrem eigenen Willen«, sagte ein Mitarbeiter des Ministeriums laut der Tageszeitung »Dawn«. Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf ihren Anwalt Saif ul Malook, Bibi sei in Kanada eingetroffen, wo sich bereits ihre Kinder befänden. dpa/nd