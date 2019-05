Brasília. Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro hat die Waffengesetze seines Landes gelockert. Er unterzeichnete am Dienstag ein Dekret, das es Waffenscheinbesitzern künftig erlaubt, mit ihren Waffen zu reisen und bis zu bis zu 5000 Stück Munition pro Jahr zu kaufen. Zudem solle der Import von Waffen und Munition aus dem Ausland »entbürokratisiert« werden. Auch die Vorschriften für Sicherheitskräfte Brasiliens wurden gelockert. Bisher gültige Begrenzungen für die »Zahl und Qualität« von Waffen für Behörden wurden kassiert. AFP/nd

Die Parlamentsabgeordnete Feleknas Uca von der linken HDP über die anstehenden Neuwahlen in Istanbul

