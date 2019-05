Potsdam. Vier Projekte von Kunstschaffenden mit Behinderungen sind am Mittwoch mit einem Inklusionspreis ausgezeichnet worden. »Kunst schafft kreative Freiräume und kann so Barrieren eigentlich spielend leicht überwinden«, erklärte Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE). Die Preisträger zeigten, »dass Menschen mit Behinderungen beeindruckende Kunstwerke schaffen und uns allen damit neue Perspektiven eröffnen«. Je 2000 Euro erhielten die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung für das Kunstprojekt »Dahmshöher ART« in Fürstenberg/Havel und das Theater im Schuppen für die Theatertruppe »B-Rührung« und für das Festival »Junges Theater« in Frankfurt (Oder). Ausgezeichnet wurden auch die »Schreibwerkstatt Liteclub« am Haus der Begegnung in Potsdam sowie der »Distelhof« in Karstädt. Eine besondere Anerkennung erfuhren die Lebenshilfe aus Brandenburg/Havel für das »Tanztheater Anders« sowie die Berliner Secret Forest GmbH für ein Festival, das im Juni bei Niedergörsdorf stattfindet. epd/nd