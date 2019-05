Berlin. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel soll Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz als Vorsitzender des Vereins Atlantik-Brücke zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen ablösen. Der Vereinsvorstand beschloss am Dienstag auf seiner Sitzung in Berlin, Gabriel für die Wahl durch die Mitgliederversammlung am 26. Juni vorzuschlagen. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der 1952 gegründete Zusammenschluss von Transatlantikern hat rund 500 Mitglieder. Er gilt als wichtigster Verein zur Förderung der transatlantischen Beziehungen in Deutschland. dpa/nd