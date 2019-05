Was soll das sein

m Hauptausschuss des Landtags gab es am Mittwoch eine Debatte abseits der Tagesordnung. Eingeladen zu einer Anhörung über die Novellierung des Rundfunkstaatsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg erhielt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger ad hoc die Möglichkeit, zu Grundsätzen der Arbeit ihres Senders Stellung zu nehmen.

Mehr als 80 Prozent der Zuschauer und Hörer vertrauen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, dem Radio noch mehr als dem Fernsehen, zitierte sie aktuelle Untersuchungsergebnisse. »Wir haben keine Glaubwürdigkeitskrise.« Die Abschaffung von Werbung und Sponsoring sei nicht zweckmäßig und nicht allein deshalb, weil der Rundfunkbeitrag, die einstige Rundfunkgebühr, sich dann für die Zuschauer und Hörer um einen Euro pro Monat erhöhen müsste. Werbung »stört keinen Zuschauer«, glaubt Schlesinger. »Es bringt nichts, wenn wir auf Werbung verzichten.« Zudem gebe es werbefreie Zonen, der Kinderkanal beispielsweise sei vollständig frei von Reklame.

Zuvor bezweifelte der als Experte benannte Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun (AfD) die Existenzberechtigung der Landesmedienanstalten. Schon das Sponsoring für Wetterberichte sei Werbung, sagte er. Den beim rbb tätigen Journalisten warf Braun vor, »Haltung« statt Handwerk anzubieten und diese »Haltung« an die Stelle von Ausgewogenheit zu setzen beziehungsweise an die Stelle der eigentlich gebotenen Trennung von Meinung und Nachrichten im Programm.

Daraufhin wurde Braun vom Ausschussvorsitzenden Mike Bischoff (SPD) ermahnt, beim Thema zu bleiben – und das war die Gesetzesnovelle. Bischoff gab Intendantin Schlesinger die Möglichkeit, auf den Angriff zu antworten. Schlesinger distanzierte sich daraufhin von dem Begriff Haltung als journalistisches Arbeitsprinzip. »Haltung ist mir zu nah am Kommentar, das ist mir schon ein bisschen zu viel, und ich bin nicht die einzige, die sich davon distanziert.« Ihre Sendeanstalt betone den Abstand zur Politik und zu wirtschaftlichen Interessen. »Wir stehen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.« Und Rundfunkbeiträge seien ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie. ARD und ZDF unterhalten Schlesinger zufolge das nach der britischen BBC weltweit größte Korrespondentennetz. »Wir werden es eher ausbauen als kleiner fahren.«

Zum neugefassten Medienstaatsvertrag Berlin-Brandenburg sagte Bärbel Romanowski-Sühl von der hiesigen Medienanstalt mabb, sie begrüße die darin angestrebte Stärkung der freien, nicht kommerziellen Radios. Im Havelland habe jüngst ein solcher Sender den Stecker gezogen und zwei weitere »überlegen, ob sie weitermachen«. In Zeiten, in denen sich Zeitungen aus der Fläche zurückziehen, komme den freien Radios eine hohe lokalpolitische Bedeutung zu. Die verheißene Förderung wäre für die Radiomacher eine große Hilfe. Die Medienanstalt mabb lizenziert und beaufsichtigt den privaten Rundfunk in der Region. Sie setzt sich nach Darstellung von Romanowski-Sühl für Medienvielfalt ein, fördert Projekte und Einrichtungen, die Medienvielfalt stärken und Medienkompetenz vermitteln.

Weniger euphorisch sah Achim Trautvetter vom Bundesverband freier Radios das Vorhaben. Mit Blick auf die »schrumpfende Medienlandschaft freier Radios« erwarte er von der Änderung des Staatsvertrags in ihrer vorliegenden Fassung keine oder allenfalls eine geringe Verbesserung der Situation. Denn beseitigt werde damit nicht das Grundproblem, dass nicht kommerzialisierten Radiosender »in der Ehrenamtsstruktur gefangen« bleiben. Trautvetter regte die Erweiterung der Förderung auf das Anmieten von Redaktionsräumen und auf professionelle technische Unterstützung an. Er bekannte sich ausdrücklich zur Arbeit auch für die Generation »50 plus«, die nach wie vor ihr herkömmliches Radio anschalte und das unübersichtliche Internetangebotes zumeist scheue. Da aber absehbar sei, »wie wenig sich für die freien Radios verbessert, ist das Ganze für uns sehr frustrierend«.