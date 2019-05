Foto: dpa/Gioia Forster

New York. Nachkommen der Opfer des Völkermordes durch die deutsche Kolonialmacht im heutigen Namibia nehmen einen zweiten Anlauf, um die Verbrechen vor einem US-Gericht zu verhandeln. Der Oberhäuptling des Volkes der Herero, Vekuii Rukoro, legte Berufung gegen ein Urteil einer New Yorker Richterin aus dem März ein. Damals war entschieden worden, dass die Justiz in den Vereinigten Staaten wegen mangelnder Auswirkungen auf das Land nicht für den Fall zuständig sei.

Anwalt Kenneth McCallion, der die Stämme vertritt, sieht das anders. Unter anderem wegen des Verkaufs von Schädeln getöteter Afrikaner, die vor etwa 100 Jahren an ein Museum in New York geschickt wurden, betreffe der Fall auch die USA. »Der Völkermord hat eine direkte Verbindung nach New York«, sagte er am Mittwoch. Nunmehr habe die deutsche Seite einen Monat, um zu der Berufung Stellung zu nehmen. Eine Entscheidung werde in den nächsten Monaten erwartet.

Die Bundesregierung hatte seit der Einreichung der Klage vor rund zwei Jahren erklärt, es gebe keine rechtliche Grundlage für das Verfahren. Das deutsche Kaiserreich hielt von 1884 bis 1915 weite Gebiete des heutigen Namibias gewaltsam besetzt. Die Kolonialherren schlugen Aufstände der Volksgruppen der Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 brutal nieder - sie töteten Historikern zufolge etwa 65.000 der 80.000 Herero und mindestens 10.000 der 20.000 Nama. Historiker sehen darin den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts.

Inzwischen spricht auch die Bundesregierung von einem Völkermord. Sie verhandelt seit 2015 mit der namibischen Regierung an einem umfassenden politischen Abkommen, das die Wunden der Vergangenheit schließen soll. dpa/nd