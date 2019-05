Was soll das sein

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls nimmt das Stadtmuseum Berlin den Ostteil der deutschen Hauptstadt in den Fokus. Die Ausstellung »Ost-Berlin. Die halbe Hauptstadt« ist von Freitag an bis zum 9. November im Ephraim-Palais zu sehen. Im Zentrum steht die Frage, was das soziale und kulturelle Leben Ost-Berlins als Hauptstadt der DDR prägte. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitraum von Ende der 60er Jahre bis November 1989. Die Themen reichen vom Wohnen und Arbeiten bis zu Konsum und Kultur, Ost-Berlin als Schaufenster und Machtzentrum der DDR. Auf 700 Quadratmetern werden mehr als 1000 Objekte gezeigt, von einer Rakete bis zum Skateboard. epd/nd