Leipzig. Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt am Montag in Leipzig 32 neue Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus. Die neuen Miniatur-Mahnmale werden an neun verschiedenen Orten in der Nähe des Stadtzentrums in die Gehwege eingelassen, wie die Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine in Leipzig am Donnerstag mitteilte. Zu den Verlegungen werden auch Familienmitglieder betroffener Opfer aus dem Ausland erwartet. Bislang erinnern in Leipzig bereits 517 Stolpersteine an 185 Orten an Opfer der NS-Diktatur. epd/nd