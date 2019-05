Afghanistan-Gespräche in Doha und Moskau unter Ausschluss der Ghani-Staatsführung

In der Provinz Balkh stürzte ein korrupter Provinzfürst, aber auch ein USA-Kritiker verlor sein Amt

3000 Teilnehmer in Kabul bei Afghanistans großer Stammesversammlung

Kabul. Bei einem Taliban-Angriff auf den Sitz einer US-Hilfsorganisation in Kabul sind am Mittwoch Vier Zivilisten und ein Polizist getötet worden. Anschließend stürmten Taliban-Kämpfer das Gelände, auf dem die Organisation Counterpart International ihre Zentrale hat. Nach einem stundenlangen Schusswechsel mit den Sicherheitskräften seien die vier Angreifer erschossen worden, sagte der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Nasrat Rahimi. AFP/nd

Blauhelmeinsatz der Bundeswehr in Mali kann weder Frieden noch Fortschritt schaffen

