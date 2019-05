Spremberg. Unbekannte haben auf einem Friedhof in Spremberg mehrere Grabsteine sowjetischer Soldaten mit Hakenkreuzen beschmiert. Zudem wurden die Namen der gefallenen Rotarmisten auf 57 Grabsteinen mit Signalfarbe übersprüht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Tat wurde am Morgen nach dem 8. Mai entdeckt, dem Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Die Polizei ermittelt. dpa/nd