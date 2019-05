Vor der BVG-Zentrale stehen sie auch schon: Signalrote Elektrofahrräder, die der neue Dienst »Jump« von Uber in den Innenstadtbezirken Berlins ab sofort anbietet. Benutzer*innen können die Fahrräder mit Tretunterstützung per Smartphone-App entsperren. Die Kosten: ein Euro Grundgebühr plus zehn Cent pro Minute Fahrtzeit.

Uber, das am Freitag seinen Börsengang plant, löst imme...