Seoul. Nordkorea hat seine Waffentests fortgesetzt. Das nordkoreanische Militär habe »nicht identifizierbare Projektile« vom Westen des Landes aus in östliche Richtung abgefeuert, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag unter Berufung auf Militärs. Es ist unklar, um was für eine Waffenart es sich handelte. Auch südkoreanische TV-Sender berichteten darüber. dpa/nd