Luxemburg. Die Luxemburger haben am Donnerstag die europäische Einigung erstmals bei einem gesetzlichen Feiertag zelebrieren können. Das Großherzogtum ist nach Angaben der Regierung damit das erste Land des Kontinents, in dem der Europatag am 9. Mai ein »richtiger« Feiertag ist. Der französischen Außenministers Robert Schuman hatte am 9. Mai 1950 zur Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl aufgerufen. dpa/nd