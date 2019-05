Es war bereits die dritte Demo des Bündnisses »noNPOG«, in dem sich Oppositionsparteien, Gewerkschaften, Flüchtlingsorganisationen, Antifagruppen, aber auch Fußballfans zusammengeschlossen haben. Sie warnen im Zusammenhang mit dem Polizeigesetz vor »autoritären Tendenzen und Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten«. Es erlaubt etwa anlasslose Massenkontrollen von Fahrzeugen, den Einsatz von Body-Cams oder die Verhängung von 35 Tagen Präventivhaft. Eine Sprecherin des Bündnisses appellierte bei der Demo an die Abgeordneten im Landtag, sie sollten »bei der Abstimmung nicht unter Fraktionszwang handeln, sondern sich für die Freiheit der Menschen in Niedersachsen einsetzen«. nd

Foto: dpa/Clemens Heidrich