Am Sonntag ist das 16. Neiße Filmfestival im Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland zu Ende gegangen. Der mit 10 000 Euro dotierte Drei-Länder-Filmpreis für den besten Spielfilm ging am Samstagabend im polnischen Zgorzelec an »Das melancholische Mädchen« von Susanne Heinrich. Zum besten Dokumentarfilm wurde »Milo bezwarunkowa« (Bedingungslose Liebe) des polnischen Regisseurs Rafal Lysak gekürt - der Preis ist mit 3000 Euro dotiert. epd/nd