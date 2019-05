Mieter in Berlin sehen sich immer häufiger Eigenbedarfskündigungen ausgesetzt. Seit einigen Jahren nehme das zu, sagte Wibke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins. Hintergrund sei, dass immer mehr Wohnungen in Eigentum umgewandelt werden. In den zehn Jahren bis 2017 gab es knapp 96 000 solcher Umwandlungen, wie aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin hervorgeht. Vor allem in jüngeren Jahren verstärkte sich demnach der Trend. Dass es mehr Eigenbedarfskündigungen gibt, hat auch rechtliche Gründe. »Der Schutz der Mieter ist gering«, kritisiert die Juristin. In den vergangenen Jahren hätten Gerichte die Möglichkeiten für Vermieter stetig erweitert, Eigenbedarf geltend zu machen. Selbst zugunsten von Nichten und Neffen können sie Mieter vor die Tür setzen. Der Mieterverein fordert deshalb, dass nur Partner oder Kinder des Eigentümers von der Kündigung profitieren dürften. Ab 60 Lebensjahren oder nach 20 Jahren in der Wohnung soll zudem kein Mieter wegen Eigenbedarfs gekündigt werden können. dpa/nd