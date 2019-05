Favorit Primoz Roglic ließ bereits zum Auftakt des Giro d’Italia die Muskeln spielen und ist mit einer beeindruckenden Vorstellung ins Rosa Trikot gefahren. Der slowenische Radprofi gewann das Zeitfahren über acht Kilometer in Bologna mit 19 Sekunden Vorsprung auf den Briten Simon Yates und unterstrich seine Ambitionen auf seinen ersten großen Rundfahrtsieg. »Ich hatte keine besondere Taktik, außer so schnell wie möglich zu fahren«, erklärte der ehemalige Junioren-Weltmeister im Skispringen. nd/Agenturen

Frankfurt mit neuem Ziel nach dem Aus in der Europa League

Nach dem torlosen Remis des FC Bayern in Leipzig geht es am letzten Spieltag um den Titel

Der 1. FC Magdeburg muss zurück in die 3. Liga

Fünf Meistertitel, eine Europapokal-Endspielteilnahme - knapp drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR begegnen sich fünf Oberligisten von einst in der 3. Liga

