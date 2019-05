Die Weltlage, verehrte Freundinnen und Freunde des Alkohols, ist so betrüblich, dass man sich gern mal gepflegt die Kante geben möchte. Da trifft es sich gut, dass heute der Internationale Tag des Cocktails ist. Das Angebot an Rezepturen im Internet reicht aus, um sich einen bunten aktuell-politischen Themenabend zu machen. Beginnen könnten Sie mit dem Cocktail »Brexit« (Gin, Holunderlikör, Cranberry, Zitrone). Sodann als Einstimmung auf die bevorstehende Wahl ein Cocktail »Europa« (Wodka, Kiwilikör, Whiskey, Ouzo, Sprite, Himbeersirup, Erdbeeren). Es folgt ein Sprung über den großen Teich: der Cocktail »Trump« (Hennessy, Wodka, Curacao, Pfirsichlikör, Bacardi, Orange). Organisch anschließen würde sich der Cocktail »Kim« (wichtig vor allem der Reisschnaps). Als Stimmungsaufheller nun noch ein Cocktail »Molotow« (Wodka, Parfait-Amour-Likör, Sambuca, Zitrone). Spätestens jetzt haben Sie sich die Welt schön gesoffen. Also dann: Nix wie ran an den Cocktailshaker! wh