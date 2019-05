Was soll das sein

Protest unter dem Motto "Maria 2.0": Mehrere Hundert Frauen und Männer versammeln sich am 12. 05. zu einer Mahnwache vor dem Dom in Münster. Foto: dpa/Carsten Linnhoff

Vor Ungläubigkeit über die Reaktionen auf den Frauenstreik in der katholischen Kirche erstickt man fast am eigenen Gähnen. Wie bei den Predigten vieler Priester. So meint das Forum Deutscher Katholiken, die Forderungen von »Maria 2.0« widersprächen dem »Ordinatio sacerdotalis« von Papst Johannes Paul II. Ja, das tun sie - und zwar zu Recht! Streik sei nicht das richtige Mittel, heult ein Sprecher der Bischofskonferenz - Gott, ist das lächerlich!

Auch einige Linke rattern nur gebetsmühlenartig ihre Religionskritik herunter. Die ist schon berechtigt. Etwa im Ersten Korintherbrief (11,3) steht so ein Müll wie: »Das Haupt des Weibes ist der Mann, das Haupt des Mannes ist Christus, Christi Haupt ist Gott.« Doch genau diese Dinge besprechen die Katholikinnen auf Deutschlands Kirchplätzen gerade.

Endlich. Die »Maria 2.0«-Initiatorin, Lisa Kötter, verglich im nd-Interview Jesus sogar mit Karl Marx. Zusammen mit vier mittelalten Damen aus Münster hat sie eine radikale Graswurzelbewegung losgetreten, die auch konservativere Frauen mitreißt.

Ihr Protest ist anschlussfähig für viele, die die Linkspartei, die radikale Linke oder der Queerfeminismus bislang nicht erreicht haben. Noch bevor ihre erste Forderung erfüllt ist, haben sich durch diesen Streik unzählige Frauen selbst ermächtigt. Das ist schlicht und ergreifend spektakulär! Angebrachte Reaktionen darauf wären: Ehrfurcht, Demut und Dankbarkeit.