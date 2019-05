Wernigerode. Felsenblümchen, Brockenanemone und beste Sicht: Die ersten Besucher des Jahres haben am Montag den Brockengarten besichtigt. Zur Führung durch den botanischen Garten auf dem 1141 Meter hohen Harzgipfel schien, so die dortige Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes, die Sonne. Zudem konnten die Gäste mehr als 120 Kilometer weit in die Ferne schauen, sagte Wetterbeobachter Mark Kinkeldey. »Die Gartensaison konnte kaum besser starten. Nur warm anziehen ist Pflicht.« Die Temperaturen auf dem Brocken lägen um den Gefrierpunkt.

Foto: Der Brockengarten, der nur während einer Führung besucht werden kann, öffnete 1890. Dort wachsen rund 1500 Pflanzen aus den Hochgebirgen der Welt. 2018 waren laut Harzer Nationalparkverwaltung 5595 Menschen gekommen - 905 mehr als 2017. Der Brockengarten ist Teil des Tourismus-Netzwerks »Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt.« Die Saison dauert bis Mitte Oktober. dpa/nd Foto: dpa/Matthias Bein