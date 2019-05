Leipzig. In Leipzig sollen bis 2022 mehr Polizisten für Sicherheit sorgen. »Leipzig, das in Sachsen der Kriminalitätsschwerpunkt ist, wird in den nächsten vier Jahren 230 zusätzliche Polizisten erhalten«, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) der »Leipziger Volkszeitung«. In Dresden sollen etwa 200 Beamte hinzukommen. Dabei seien die Altersabgänge bereits herausgerechnet, so Wöller. »Die Hälfte der zusätzlichen Beamten wird in den Revieren ankommen, daneben wird auch die Kriminalpolizei und die Prävention einen großen Teil ausmachen.« Er hoffe, dass die Polizei dadurch sichtbarer werde und sich die Bevölkerung sicherer fühle. dpa/nd