Quedlinburg. Bei Quedlinburg haben am Montag die Arbeiten an einem 4,7 Kilometer langen Radweg begonnen. Die Strecke soll an der Bundesstraße 79 entlangführen, so das Verkehrsministerium in Magdeburg. Der Radweg verläuft künftig zwischen der A36-Anschlussstelle Quedlinburg und dem Knotenpunkt mit der Kreisstraße 1322. Ende des Jahres soll der Bau abgeschlossen sein. Die Kosten liegen laut Ministerium bei über 1,6 Millionen Euro. dpa/nd