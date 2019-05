Landeswahlleiter Bruno Küpper zeigt Stimmzettel für die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai. Foto: dpa/Bernd Settnik

Mit 94 Zentimetern Länge wird die Wahlliste zu den Europawahlen die längste sein. Man habe Schwierigkeiten gehabt, eine Druckerei zu finden, die imstande ist, einen solchen »Zettel« zu produzieren, sagte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag.

Zeitgleich finden am 26. Mai in Brandenburg auch Kommunalwahlen statt. Es wird dabei auch über 264 ehrenamtliche und zwei hauptamtliche Bürgermeister entschieden. In sieben Gemeinden habe sich niemand gefunden, der als ehrenamtlicher Bürgermeisters kandidiert. Dort werde dann die Gemeindevertretung aus ihrer Mitte den Bürgermeister wählen müssen, erläuterte Küpper.

Ansonsten ist es, was die Zahl der Bewerber betrifft, wieder bergauf gegangen. Für die 14 Kreistage gibt es zusammen 4779 Kandidaten, bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren waren es 4315. Die Zahl der Kandidatinnen stieg von 1048 auf 1241. Unter den 429 Bewerbern für das Amt eines ehrenamtlichen Bürgermeisters finden sich 77 F...