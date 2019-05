Ziel des Angriffs soll das Gesundbrunnen-Center gewesen sein. Foto: dpa/Paul Zinken

Vor dem Berliner Kammergericht muss sich von Donnerstag an ein 31-jähriger Islamist verantworten, der einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben soll. Magomed-Ali C. war im August 2018 festgenommen worden. Die Anklage der Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass an seinen Planungen ab dem Sommer 2015 auch ein derzeit in Frankreich inhaftierter Islamist sowie für einige Wochen der spätere Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, beteiligt waren.

Der Verdächtige C. mit russischer Staatsbürgerschaft soll in seiner Wohnung im Stadtteil Buch im Oktober 2016 eine erhebliche Menge des gefährlichen Sprengstoffs TATP gelagert haben. Damit sollte laut Anklage ein Sprengsatz gebaut und zeitnah gezündet werden. Als mögliches Anschlagsziel wu...