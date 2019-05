Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" in Berlin Demonstration gegen Verdrängung, steigende Mieten und Wohnungsmangel in Berlin Foto: imago images / Seeliger

… anders als Sie verhalten. Sie verhalten sich ihren Interessen entsprechend.« James Buchanan gehörte zu den Verfechtern der Public-Choice-Theorie. Einfach gesagt behaupteten diese Leute, dass Politiker erstens auch nur Menschen sind und sich deshalb zweitens meist wie Wirtschaftsakteure verhalten, also ihren persönlichen Vorteil suchen. Die Public-Choicer sind nicht sonderlich dialektisch, eher so schlicht. Und am Ende ihres Denkens steht dann immer die Aufforderung, die Politik möge sich weniger in die Wirtschaft einmischen.

Die Politik hält sich leider ziemlich oft an den Rat, vielleicht, weil die Vertreter dieser recht schlichten Theorie mit dem englischen Namen immer behaupten, ganz wissenschaftlich vorzugehen. Oder weil auch die Wirtschaft der Politik sagt, sie solle sich mal nicht so viel einmischen. Man weiß es nicht. Möglicherweise ist es eine Gemengelage, die wir nicht durchschauen, die dazu führt, dass die Politik wirkl...