Der vom rot-rot-grünen Senat und den Bezirken in Berlin geplante »Zukunftspakt Verwaltung« wird wie geplant an diesem Dienstag unterzeichnet. Das teilte die Senatskanzlei am Montag mit. Der Termin stand zuletzt infrage, weil die Grünen in der Vorwoche Bedenken geltend gemacht hatten: Sie lehnten den Plan ab, die Bezirksämter nach einer einheitlichen Abteilungsstruktur zu organisieren. Unterdessen gibt es nach Angaben von Grünen-Fraktionsviz...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.