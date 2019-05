Was soll das sein

Berlin. Knapp zwei Wochen vor der Europawahl betrachten deutsche Wähler den Schutz von Umwelt und Klima als größte Herausforderung für die Zukunft der EU. Das geht aus einer Umfrage hervor. 34 Prozent der Befragten nannten Umweltfragen als wichtigstes Thema. Das lange beherrschende Thema Migration kam nur auf Platz zwei. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hatte rund 8000 Menschen in acht EU-Mitgliedsländern befragt. Die Befragten konnten aus 16 Themenfeldern bis zu drei Themen auswählen, die sie als größte Herausforderungen sehen. Rechnet man die Ergebnisse für alle Länder zusammen, so ergibt sich das umgekehrte Bild zum deutschen: Insgesamt sahen die meisten Teilnehmer Migration weiter als wichtigstes Thema an, gefolgt vom Umwelt- und Klimaschutz. AFP/nd Kommentar Seite 8