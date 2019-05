Berlin. Das Interesse der in Berlin lebenden EU-Ausländer an der Europawahl am 26. Mai ist nicht besonders hoch. Nach Angaben der Landeswahlleitung vom Montag ließen sich 18 057 von ihnen in das Wählerverzeichnis eintragen. Das sind 7,1 Prozent der rund 256 000 wahlberechtigten EU-Ausländer in der Stadt. Unter den ausländischen Unionsbürgern, die hier wählen können, bilden die Italiener mit 2647 Wahlberechtigten die größte Gruppe, gefolgt von den Franzosen (2562) und den Polen (2384). dpa/nd