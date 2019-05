Jusos werben für Widerstand in der SPD, Bundespräsident mahnt hingegen Verantwortung an

Ansbach. Eine Wahlkampfaktion der Jusos im bayerischen Ansbach hat die Union empört und für Ärger in sozialen Netzwerken gesorgt. Ein Foto auf dem Facebook-Account der SPD-Europaabgeordneten Maria Noichl zeigte einen Turm von Blechdosen für einen Wurfwettbewerb, auf denen Konterfeis von Politikern zu sehen waren. Neben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU-Vize Manfred Weber, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und AfD-Politikern zeigt eine Dose Hitler. Noichl schrieb: »Ein super Infostand der JUSO Ansbach. Danke! Ihr seids Spitze!« »Ich fordere die SPD-Führung auf, sich von solchen Aktionen sofort und klar zu distanzieren«, so CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Noichl entschuldigte sich für die Aktion: »Ich habe das zu Recht viel kritisierte Bild nun gelöscht und entschuldige mich für die Aktion, die Menschen verletzt hat. Dies war und ist nie meine Absicht oder die der Jusos Ansbach gewesen.« dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Nigel Farages neue Partei kann laut Umfragen in Großbritannien bei der Europawahl stärkste Kraft werden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!