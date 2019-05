Eine Ausstellung würdigt das Leben und Wirken des Anarchisten Gustav Landauer in Berlin

Handball: Männer, Bundesliga, 30. Spieltag: Magdeburg - Wetzlar 30:25, Berlin - Ludwigshafen 32:30. Frauen, Champions League, Final Four in Budapest, Spiel um Platz 3: Metz - Kristiansand 30:31, Finale: Rostov-Don - Györ 24:25. Bundesliga, 25. Spieltag: Leverkusen - Blomberg-Lippe 24:24.

Eishockey: Männer, WM in Slowakei, Gruppe A: Dänemark - Deutschland 1:2, Großbritannien - Kanada 0:8. Gruppe B: Italien - Schweden 0:8, Lettland - Schweiz 1:3.

Nach dem torlosen Remis des FC Bayern in Leipzig geht es am letzten Spieltag um den Titel

Der 1. FC Magdeburg muss zurück in die 3. Liga

Fünf Meistertitel, eine Europapokal-Endspielteilnahme - knapp drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR begegnen sich fünf Oberligisten von einst in der 3. Liga

