Berlin. Seine Miettreiberei hat dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen im Auftaktquartal ein sattes Gewinnplus beschert. Der operative Gewinn stieg im Jahresvergleich um 16,5 Prozent auf 134 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Vertragsmieten stiegen in den ersten drei Monaten des Jahres um 6,1 Prozent auf 205 Millionen Euro. Im Durchschnitt betrug die Miete pro Quadratmeter 6,68 Euro, in Berlin lag sie mit 6,75 Euro darüber. Im Kampf gegen steigende Mieten und Wohnungsnot waren zuletzt vor allem im Großstädten Forderungen nach einer Enteignung von Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen oder Vonovia laut geworden. In Berlin werden Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt. dpa/nd Kommentar Seite 10