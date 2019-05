Forst. Nach dem Fund von zwei toten Männern haben Ermittler am Dienstag in Forst (Spree-Neiße) weiter nach Spuren gesucht. Kriminaltechniker waren vor Ort. Polizisten suchten das Gelände rund um das Gebäude ab, in dem am Montag die Leichen gefunden wurden. Die Männer wurden Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein dritter Mann soll nach Informationen der »Lausitzer Rundschau« am Montag mit einem Hubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden sein. Die Staatsanwaltschaft wollte das nicht kommentieren. Die »Märkische Allgemeine Zeitung« berichtet von möglichen Verbindungen zur Organisierten Kriminalität. In einem Waldstück bei Forst seien auch Schusswaffen gefunden worden. Dazu und zur Identität der beiden toten Männer wollte sich ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus auf Nachfrage nicht äußern. Bei den Ermittlungen am Montag wurden auch zwei abgestellte Autos in der Nähe des betroffenen Wohnhauses untersucht, die der Polizei verdächtig erschienen. Sprengstoffspezialisten untersuchten die Fahrzeuge. Inzwischen stehen sie nicht mehr vor dem Haus. Der Fall erinnerte zunächst an die mysteriösen Leichenfunde in Bayern und Niedersachsen am vergangenen Wochenende. Die Staatsanwaltschaft geht aber nicht davon aus, dass es eine Verbindung zwischen den Taten gibt. dpa/nd