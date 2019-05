Frankfurt (Oder). In einer leer stehenden Schule in Frankfurt (Oder) haben Bundespolizisten am Dienstag geübt, wie sie taktisch gegen bewaffnete Täter vorgehen. Ziel der Schulung sei es gewesen, die Handlungsfähigkeit der Beamten auf einem hohen Niveau zu halten, erklärte die Bundespolizeidirektion Berlin. Das Training polizeilicher Einsatzszenarien und das Üben solcher Abläufe seien immer wieder notwendig. Es wurden mit Platzpatronen auch Schüsse simuliert, um möglichst realitätsnah zu trainieren. Scharfe Munition sei nicht verwendet worden. An der Übung nahmen 30 Polizisten teil. dpa/nd