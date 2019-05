Chorin. Die Dauerausstellung im Kloster Chorin ist komplett. Als letzter Teil soll am Freitag der Abschnitt »Geistlicher Alltag im mittelalterlichen Kloster Chorin« eröffnet werden, teilte der kommunale Eigenbetrieb Kloster Chorin am Dienstag mit. Schwerpunkt sei die Darstellung des vielschichtigen religiösen Lebens der Zisterziensermönche. epd/nd

