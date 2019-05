Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Meldeverfahren für Gewaltvorfälle an Berliner Schulen ebenso wie die Notfallpläne an den Einrichtungen überarbeiten. Ziel soll sein, besser zwischen unterschiedlichen Formen von Gewalt und Konflikten differenzieren zu können, wie die SPD-Politikerin am Montag sagte. Auf dieser Basis könnten dann zielgenauere Unterstützungsangebote für Schulen und Kinder entwickelt werden. So sei das Phänomen des Mobbings, nicht zuletzt des Cybermobbings, in den aktuellen Verfahren nicht zeitgemäß abgebildet, sagte Scheeres. »Das wird für uns in jedem Fall ein Thema sein.« Klarer müsse auch geregelt werden, welche Probleme Schulen selbst lösen und welche Institutionen bei anderen Fällen helfen könnten. Einen genauen Zeitplan gebe es noch nicht, ergänzte Scheeres.

Vom Schuljah...