Ein Mann ist in Mitte angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Der 22 Jahre alte Syrer war in der Nacht zu Dienstag in der Gontardstraße Ecke Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als er von einem Mann einen Schlag in den Rücken bekam. Der mutmaßliche Angreifer, ein 29-jähriger Deutscher, konnte noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Er wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. dpa/nd