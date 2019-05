Zum zweiten Mal verwandelt sich das sächsische Annaberg-Buchholz in eine Märchenkulisse. Nach der Premiere 2017 werde in diesem Jahr vom 28. August bis 1. September zum Märchenfilmfestival »fabulix« eingeladen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) mit. Fünf Tage lang drehe sich dann alles um das Thema Märchen und seine Umsetzung in den schönsten und beliebtesten Filmen aus aller Welt.

Darüber hinaus sei ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. epd/nd