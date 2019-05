Warum zum Kauf sündhaft teurer Uhren, exklusiver Schmuckstücke und Shirts mit dem Label namhafter Spitzendesigner nach New York, Paris oder London jetten? Weshalb sich dem Stress jener Millionenmetropolen aussetzen, wenn doch in Mecklenburg-Vorpommern bei Schwerin im knapp 20 000 Einwohner zählenden Parchim nahe dem Flughafen ein Luxus-Einkaufszentrum auf betuchte Kunden wartet? Auf einen solchen Edel-Konsumtempel, wie ihn der chinesische Investor Jonathan Pang dem Nordosten verhieß, wartet man dort noch immer. Und wohl vergeblich. Denn der Mann aus dem Land des Lächelns hat sich laut Insider-Informationen in seine Heimat zurückgezogen, und der Flughafen, den er 2007 gekauft hatte, ist pleite.

Korrekt gesagt: Die Betreibergesellschaft des Airports, die Baltic Airport Management GmbH ist zahlungsunfähig. Sie steht seit Dienstag unter Insolvenzverwaltung und hatte dies vor wenigen Tagen selbst beantragt. Die großen Pläne, die Pang i...