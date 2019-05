Würzburg. Der Würzburger Bischof Franz Jung will auf Frauen im Kirchenstreik zugehen. »Ich verstehe den Protest unter dem Leitwort ›Maria 2.0‹ als Ausdruck echter Sorge um eine gute weitere Entwicklung der katholischen Kirche, was die Stellung der Frau anbelangt«, sagte er am Mittwoch. Die bundesweite Aktion für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche »Maria 2.0« hatte am Samstag begonnen und soll eine Woche dauern. In der Zeit wollen Frauen keine Kirchen betreten, ehrenamtliche Ämter ruhen lassen und Gottesdienste ohne Priester bewusst im Freien feiern. Jung kündigte an, in Würzburg das Gespräch mit den Frauen zu suchen. Für Donnerstag ist eine Mahnwache am Neumünster geplant. dpa/nd