Bottrop. Nach dem mutmaßlichen Eindringen von Youtubern in das stillgelegte Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruchs. Die Beamten vermuten, dass Videos vom mutmaßlich illegalen Besuch der Zeche Ende April entstanden sein könnten, so eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Youtuber könnten bis zu 750 Meter unter die Erdoberfläche gelangt sein. Die Polizisten hatten damals einen jungen Mann auf dem Zechengelände angetroffen. Jetzt sind im Internet Videos aus dem Bergwerk aufgetaucht. Der Konzern hatte am Dienstag Anzeige erstattet. dpa/nd