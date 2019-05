Düsseldorf. Abtreibungsgegner Yannic Hendricks hat seinen Antrag auf Berufung im Verfahren gegen das Internetportal »BuzzFeed News« zurückgezogen. Damit ist das erstinstanzliche Urteil des Landgerichtes Düsseldorf rechtskräftig. »Wir dürfen seinen Namen weiter in unserer Berichterstattung nennen«, so das Portal. Die Offenlegung der Identität sei Voraussetzung für einen fairen Meinungskampf, meinte das Oberlandesgericht Düsseldorf. Hendricks hatte »BuzzFeed News« im November 2018 abgemahnt, weil sein Name öffentlich genannt wurde. Er hat nach eigener Aussage dutzende Ärztinnen angezeigt, die öffentlich über Abtreibungen informierten. Er ging unter anderem gegen die Ärztin Kristina Hänel vor. Das Strafverfahren gegen Hänel sollte von der Staatsanwaltschaft Kassel eingestellt werden - nur wegen einer Beschwerde Hendricks’ wurde es fortgeführt und Hänel verurteilt. nd